ارتفاع العقارات بالخرطوم .. و (1200) دولار للمتر بالرياض





أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية وجود ركود حاد في حركتي البيع والشراء للعقارات عازين ذلك لارتفاع اسعار العقارات إلى جانب ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية.

واشار تاجر العقارات ياسر عثمان في حديثه لـ (السوداني) لضعف حركتي الشراء والبيع للعقارات خلال الفترة الراهنة نتيجة لارتفاع الأسعار وتراجع الدخول إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم ولفت إلى أن سعر المتر بكافوري مربع ٥ يتراوح مابين ١٠٠ إلى ١٣٠ ألف جنيه فيما يتراوح سعر المتر بمربع ٩ ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ دولار ويبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق واحد ٢٣٠ ألف دولار.

وأشار صاحب إحدى الوكالات العقارية محمد الصديق في حديثه لـ (السوداني) إلى أن أسواق العقارات شهدت استقراراً في الأسعار بعد توحيد سعر الصرف وأضاف إلا أن الارتفاع الأخير في العملات أدى لحدوث حالة من الركود، منوهاً إلى أن سعرالقطعة ٣٠٠متر مربع الدرجة الثالثه يتراوح مابين ٢٠ ــ ٢٥ مليون جنيه والمنزل الجاهز من طابق واحد من ٣٠ ــ ٣٣ مليون جنيه بحسب المربعات والمميزات.

وأكد صاحب إحدى الوكالات العقارية السياب علي نصر الله في حديثه لـ (السوداني) أن سعر المتر المربع بمناطق أركويت والمعمورة يتراوح مابين ١٨٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه والمنزل الجاهز من طابق أرضي في مساحة ٤٠٠متر مربع يتراوح مابين ٢٨٠ إلى ٣٠٠ألف دولار لافتاً إلى أن سعر المتر المربع في المعمورة شرق شارع الستين يتراوح مابين ١٣٠ إلى ١٥٠ ألف جنيه في المساحات ٣٠٠ متر مربع بمربع ٨٤ فيما يتراوح سعر المتر المربع في منطقة الرياض ما بين ٩٠٠إلى ١٢٠٠ دولار.

الخرطوم:الطيب علي

صحيفة السوداني