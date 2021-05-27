ركود وزيادة جديدة في السلع الاستهلاكية بالخرطوم





تشهد الأسواق ركوداً حاداً ووفرة في حجم العرض من كافة أصناف السلع ، وتوقع بعض التجار استمرار زيادة الاسعار لارتفاع سعر الصرف.

وقال رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ (السوداني) إن هنالك ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة الطلب على السلع عقب عطلة العيد، مشيراً إلى الوفرة في البضائع، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو(12٫600) جنيه فيما قفز سعر كيلو العدس(500) جنيه والأرز (350) جنيهاً أما سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (3٫700) جنيه ، لافتاً لوفرة البضائع.

وأكد تاجر سلع بالخرطوم أحمد عبدالله إن أسعارالسلع تشهد ارتفاعاً في كل أصناف السلع الاستهلاكية، مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر (4,5) ألف جنيه، بكت دقيق سيقا (2,5) ألف جنيه، متوقعاً زيادة جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة بسبب الوضع الاقتصادي الذي أثر سلباً على تراجع شراء السلع وكساد الأسواق.

وقال تاجر سلع بأم درمان النور أحمد إن السوق يشهد ركوداً حاداً في القوة الشرائية، مبيناً سعر السكر بلغ(12٫600) جنيه وقفزت علبة الصلصة إلى (400) جنيه أما سعر العدس (4) آلاف جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (550) جنيهاً.

وقال تاجر سلع ببحري إبراهيم علي إن هنالك وفرة في حجم البضائع، وتوقع ارتفاع أسعار السلع الضرورية نسبة لزيادة التسوق وزيادة سعر الصرف، مبيناً سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض (15,200) أما زيت شمس عبوة (4) وربع استقر في سعر (3٫5) ألف جنيه وكيلو دقيق زادنا وسيقا (270) جنيهاً، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة، متوقعاً زيادة في الأسعار في كافة أصناف السلع بارتفاع سعر الصرف.

الخرطوم : عبيـر جعـفر

صحيفة السوداني