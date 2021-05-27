محفظة السلع تتوقف عن استيراد الوقود ووزير الطاقة يوضح الأسباب





أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمحفظة السلع الاستراتيجية عبد اللطيف عثمان عن إيقاف المحفظة عن استيراد الوقود منذ شهري مارس وأبريل من العام الجاري. وقال عثمان لمصادر مطلعة إن المحفظة أصبحت غير مفعلة، معزياً عن الأمر إلى بطء في الإجراءات المتعلقة بوزارتي المالية والطاقة، مشيراً إلى بدء المحفظة في الترتيبات اللازمة لاستئناف عملية استيراد الوقود مرة أخرى. من جانبه كشف وزير الطاقة والنفط جادين عبيد بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن وجود بدائل وخيارات للحكومة بخصوص استيراد الوقود وقال جادين إن الحكومة خلال الفترة الماضية لم تكن لديها خيارات أو بدائل لاستيراد الوقود خلاف المحفظة، وكانت تعتمد على المحفظة بشكل أساسي في تغطية فجوة الاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف أن الحكومة توفرت لها بدائل الآن وأصبحت تستورد الوقود عن طريق وزارتي المالية والطاقة.

الخرطوم (كوش نيوز)