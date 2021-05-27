عودة العمليات غير الطارئة بمستشفى أم درمان





أعلنت إدارة مستشفى أم درمان التعليمي عن بدء العمل بقسم العمليات غير الطارئة، بعد أن سبقه استقرار العمل بقسم الطارئ والعناية المكثفة بدون انقطاع. وأشاد المدير العام لمستشفى أم درمان مستر عمر إسماعيل بحسب صحيفة التيار، بالجهود المستمرة لوزارة الصحة الخرطوم ممثلة في المدير العام د. محجوب تاج السر منوفلي ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة المستشفيات، كما ثمن الجهود التي بذلتها الإدارات السابقة للمستشفى وجميع الاستشاريين والاختصاصيين والأطباء والعاملين بالمستشفى لوقفتهم في هذا العمل. وقال أن مشوار الميل يبدأ بخطوة مؤكداً التزام إدارته بالعمل على توفير الخدمة وفتح أبواب المستشفى أمام كل محتاج، مشيراً إلى أن عودة العمل بالعمليات غير الطارئة بعد توقف استمر لـ(14) شهراً لتضاف إلى أنشطة مستشفى أم درمان، وأعرب عن أمله في التوفيق المستمر بفضل الله وأن يحد المستشفى الدعم المتواصل من الجميع. من جهته أكد مستر مرتضى الكنزي نائب المدير العمل على تطوير الخدمة بالمستشفى، وقال سنعمل ما بوسعنا حتى يستيعد مستشفى أم درمان عافيته وتظل أبوابه مفتوحة لمن يحتاج الخدمة، وأضاف قائلاً: (للشمس النايرة قطعنا بحور حلفنا نموت أو نلقى النور).

الخرطوم (كوش نيوز)