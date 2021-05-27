انهيار غير مسبوق للأمن في الخرطوم وتصاعد عمليات النهب المسلح بالليل والنهار





تصاعدت عمليات النهب المسلح في العاصمة السودانية الخرطوم نهاراً وليلاً في إنهيار أمني غير مسبوق، وكتب الصحفي الشهير عزمي عبد الرازق منتصف نهار الخميس على حسابه بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (لقد تعرضت قبل قليل إلى عملية سطو مسلح بالقرب من حديقة القرشي فقدت فيها هاتفي وكدت أن افقد روحي والسيارة لو لا لطف الله الرجاء عدم التعامل مع أرقام تلفوناتي وحسابتي إلى حين اشعار أخر ).

الخرطوم (كوش نيوز)