ماذا يحدث في سوق العملة بالسودان ؟





نفذ البنك المركزي أمس مزاد/دلالة عرض فيها 40 مليون دولار, باع منها حوالي 16.2 مليون بأسعار متعددة أعلاها 420 جنيه للدولار وأدناها 401.8 . ولم يوضح البنك لماذا لم يبع كل المعروض مع ان 66 مشاركا في المزاد طلبوا شراء 46 مليون.

حسب الأخبار يباع الدولار اليوم في السوق الأسود بمبلغ 455 جنيه وأعلن بنك السودان طرح 50 مليون دولار في مزاد يوم الثلاثاء القادم.

ومن الملاحظ ان سعر الدولار قفز قفزات كبيرة, فاقت معدلات تدرجه السابقة, منذ اعلان نظام المزاد. هل يزيد نظام المزاد من سرعة تهاوي سعر الصرف بإضافة شلوت دلالة في خلفية جنيه في حالة سقوط حر؟ الأيام ستجيب.

معتصم أقرع

