تمديد فترة التقديم لشواغر القبول العام الدور الثاني للجامعات الحكومية





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول العام للجامعات الحكومية الدور الثاني للعام الدراسي 2020م – 2021م اعتبارا من يوم السبت 29 مايو إلى 4 يونيو 2021م.

وأكد مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، علي الشيخ السماني ان الوزارة تمضي قدما في ترسيخ سياسة التقديم الإلكتروني بكل شفافية، وأوضح أن قرار التمديد جاء نتيجة لمشاكل فنية صاحبت فترة التقديم لشواغر القبول العام للدور الثاني.

ودعا السماني الطلاب وأولياء أمورهم للرجوع لموقع إدارة القبول على الإنترنت للاطلاع علی المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع علی دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام 2020م – 2021م .

مشددا على ضرورة الرجوع إلى دليل قبول هذا العام والموجود على الموقع الرسمي للإدارة (www.admission.gov.sd)

يذكر أن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أعلنت في وقت سابق أن القبول العام للدور الثاني للجامعات الحكومية كان مقررا له أن ينتهي يوم السبت الموافق 29 مايو 2021م.

باج نيوز