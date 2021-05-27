الكنين يوضّح ملابسات أحداث حي عترة بالجزيرة





كشف والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين، عن سعي حكومته إلى فرض هيبة الدولة وسيادة القانون مع كلّ من يعبث بأمن الوطن والمواطن بدون تمييزٍ والحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار الكنين بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، إلى أنّ حكومة الولاية ستقوم باتّخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف” نقدّر الحكماء من الجانبين الذين استجابوا للجهود التي بذلت من أجهزة الولاية وجامعة الجزيرة بمبادرة كريمة ومساعٍ إيجابية أسهمت في إخماد الفتنة”.

والثلاثاء، وقعت أحداث مؤسفة بين مواطني حيّ عتره شمال مدني وكمبو الجير المجاور للحي بين طالبتين بمدرسة الأساس، ما أسفر عن حدوث مشاجراتٍ وتسبّبت في الأذى لسبعة مواطنين.

باج نيوز