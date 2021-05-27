السودان..اعتماد ضوابط جديدة لاستيراد المنتجات البترولية





أعلنت وزارة الطاقة والنفط في السودان عن اعتماد ضوابط جديدة لاستيراد المنتجات البترولية.

وقالت الوزارة في تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ الضوابط الجديدة قضت بتمويل الاستيراد للمنتجات البترولية عبر محفظة السلع الاستراتيجية.

والخميس، ارتفع سعر بيع الدولار ليصل إلى 465 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الشراء ما بين 458 ـ 460 جنيهًا.

وفي فبرير، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز