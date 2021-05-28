شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يرد على شباب زعموا أن أنصار السنة لا يعرفون الحب: (يا ولد والله نحنا نعلم حبوبتك الحب وأنا بقرصك انت ما بقرص المرأة)





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان خلال الأيام الماضيات بمقطع فيديو لجزء من محاضرة للشيخ المثير للجدل محمد مصطفى عبد القادر, قدمها أمام جمع غفير من تلاميذه ومحبيه.

وبحسب المقطع المتداول بشكل كبير ورصدته محررة موقع النيلين فقد رد الشيخ على حديث بعض الشباب ما اسماهم بــ(الشفاتة) والذين يزعمون أن أنصار السنة لا يعرفون الحب.

وقال الشيخ في رده: (طبعاً في شفاتة بقولوا ليك أنصار السنة ديل ما بعرفوا الحب, (يا ولد والله نحنا نعلم حبوبتك الحب, ويردد جملته الشهيرة قوم على حيلك).

لكنه عاد وأكد (لكن مش الحب بتاعك الوسخ دا) وتشير محررة موقع النيلين إلا أن الفيديو حقق أعلى نسبة مشاهدات وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين