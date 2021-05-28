البنك المركزي يكشف عن مزاد ثانٍ للنقد بمبلغ (50) مليون دولار





أعلن بنك السودان المركزي عن تنظيم المزاد الثاني للنقد الأجنبي يوم الثلاثاء المقبل بطرح 50 مليون دولار بمشاركة المصارف فقط إنابة عن عملائها ويمثل الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%، وذلك في إطار إنفاذه لسياسة سعر الصرف المرن المدار والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار المطلوب في سوق النقد الأجنبي.

يذكر أن المزاد الأول كان بمبلغ (40) مليون دولار حازت خلاله المصارف الفائزة بأكثر من (16) مليون دولار.

السوداني