حقبة مهمة من حياته لم يذكرها التاريخ أو يتوقف عندها .. محمد وردي .. تفاصيل بعض المواقف السياسية





مدخل مهم:

جاء وردي إلى الخرطوم في شهر يونيو 1957م، وكان مدخله إلى العاصمة ابن خالته أحمد محمود الذي كان يعمل مصوراً في وزراة الإعلام وأصبح وكيلاً للوزراة فيما بعد، وقد احتفى بوردي النوبيون ابتداءاً من الوزير محمد نور الدين الذي قدمه إلى المجتمع العاصمي بقوله: (إن النوبة شاركوا في كل الحركات الوطنية وكانت لهم رموز ذات إسهامات واضحة مثل الفنان خليل فرح صاحب أغنية عزة المشهورة، ومن المفروض أن يهتموا بوردي كي يصبح خليل فرح الثاني..

ويذكر أن الوزير قام بترتيب مؤتمر صحفي في منزله دعا إليه رؤساء تحرير الصحف، وقدمه لهم قائلاً: هذا بديل خليل فرح وأريدكم أن تهتموا به.

(1)

شهدت ألحان وردي في فترة الستينيات تطوراً كبيراً كما توسعت علاقاته بالأدباء والشعراء الشباب والمثقفين الذين أصبحوا يتصلون به كلما وجدوا قصيدة جميلة، ويذكر هنا أن الناقد محمود محمد مدني أعطى وردي قصيدة (الـو) لعمر الطيب الدوش عام 1965م، ومكثت عنده خمس سنوات حتي أطلقها بلونية جديدة بعد أن قام بتوزيعها في القاهرة.

(2)

على الجانب السياسي، وبالرغم من تحوله عن تأييد عهد عبود، لكن علاقته استمرت برموز ذلك العهد على المستوى الشخصي.. فطلعلت فريد مثلاً كان يحضر شخصياً بروفات (يقظة شعب) يومياً، وتساءل..؟ لماذا لا نجد مدخلاً لعبود في النشيد، رد وردي بأنه ليس الشاعر.. وهنا تدخل مرسي الذي قال له أن عبود لا يمكن أن يدخل النشيد الذي يتناول التاريخ فقط، ولا يتضمن الشخصيات المعاصرة.

(3)

وعندما غنى وردي نشيد (الاسـتقلال) عتب عليه المقبول الأمين الحاج عضو المجلس وكانت تربطه به صداقة لعدم الإشارة إلى عهدهم، والنشيد الذي يقول مطلعه.. اليوم نرفع راية استقلالنا.. ويسجل التاريخ مولد شعبنا.. يذكر أبطال السودان، ويركز على الانتماء العربي الأفريقي للبلاد بصورة قومية شاملة.

(4)

نوفمبر 1961م يعتبر علامة أخرى فارقة في علاقة وردي بنظام عبود، ففي ذلك الوقت بدأت الخطوات التنفيذية لتطبيق اتفاقية مياه النيل، التي مهدت الى قيام السد العالي، وهو ما يتطلب ترحيل أهالي حلفا، الحكومة اقترحت ثلاثة أماكن كخيار أمام الناس: إما منطقة حوض السليم في دنقلا، أو جنوب الخرطوم، أو حلفا الجديدة، معظم أهل حلفا اختاروا حوض السليم خياراً أول، ثم جنوب الخرطوم كخياراً ثانٍ وأخيراً حلفا الجديدة..

(5)

وأرسلت الحكومة وفداً برئاسة طلعت فريد الذي قاد الجانب السوداني في المباحثات ليخبر الأهالي بذلك.. وكان أن انفجر الغضب الشعبي وتم حصار الوفد، وقام النوبيون في الخرطوم بتنظيم اجتماعات في منزل وردي، ومنازل آخرين أمثال: جمال محمد أحمد وزير الخارجية فيما بعد، وأخيه محجوب رجل الأعمال، ومحمد توفيق، نتج عن هذه الاتصالات الدعوة إلى المظاهرات التي تمت في نوفمبر 1961م.

(6)

وكانت أول تحدّ شعبي للنظام العسكري، في تلك المظاهرات عرف وردي مسـيُل الدموع لأول مرة، وتم اعتقاله مع آخرين، وأخذوا إلى مديرية الخرطوم، وقرروا ألا يتحدثوا باللغة العربية إطلاقاً في التحقيق. وبالفعل مكثوا عشرة أيام، ويذكر أنه كان يستجوب وردي ضابط يدعي عبد المنعم جاويش.. ويقول له: (يا محمد، أنت مدرس لغة عربية كيف تقول إنك ما بتعرف عربي !؟).. وكان ردهم أن يحضروا إليهم ضباطاً نوبيين ليتفاهموا معهم بالرطانة..

(7)

وفي النهاية وبعد الفشل في استجوابهم، عملوا لهم محكمة صورية، وحكموا على وردي بحسن السير والسلوك لمدة عام، وأهم من ذلك أن الحكومة التي كانت تحتضن وردي.. أوقفت أغنياته من الإذاعة لمدة شهر كامل، كان أثر هذه التجربة علي وردي كبيراً وعلمته أشياء أساسية منها أن الديكتاتورية يمكن أن تعمل أي شيء، مثل ترحيل أناس من منطقتهم رغماً عنهم، ومنع فنان من الغناء خدمة لأهدافها مهما كانت شعبيته.

صحيفة الصيحة