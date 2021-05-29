شقة فارهة “هدية” لمن تلقوا جرعتى لقاح كورونا فى هونج كونج.. اعرف القصة





قدمت شركات عقارية بهونج كونج، عرضًا مغريًا، فى سبيل تشجيع المواطنين على تلقى لقاح كوفيد 19، إذ عرضت إحدى الشركات شقة سكنية تصل قيمتها إلى 1.4 مليون دولار، جائزة لمن يتلقون لقاح كوفيد-19.

وتعانى السلطات المحلية من إحجام المواطنين بشكل كبير عن تلقى لقاحات كورونا، لذلك قالت شركة ومؤسسة نج تينج فونج للأعمال الخيرية، التابعة لمجموعة سينو، وشركة إستايتس هولدينجز الصينية، إنهما قررا عرض شقة جديدة في مشروعهما “جراند سنترال” في منطقة كون تونج للسحب لمن تلقوا لقاح كورونا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكشفت الشركة فى بيانها أن سكان هونج كونج، ومن تلقوا جرعتى اللقاح مؤهلون للمشاركة في سحب للفوز بالوحدة السكنية البالغة مساحتها 449 قدماً مربعة.

وهذه الخطوة تأتى بعدما قالت الحكومة إنها تدرس خيارات عديدة، من بينها التبرع بجرعات اللقاح غير المستخدمة، والتي تنتهي صلاحيتها في أغسطس المقبل، وقالت السلطات إن الفائض يمكن أن يضر بصفقات شراء الجرعات في المستقبل.

وتسعى حكومة هونج كونج على تشجيع السكان لتلقى جرعات اللقاح من خلال سياسة تحفيزية مثل إعادة فتح الحانات وتقصير مدة الحجر الصحى.

وفى سياق متصل، كشف تقرير بريطانى أن هونج كونج ربما تتخلص قريبا من الملايين من جرعات لقاح كوفيد-19، نظرا لعدم تناول عدد كاف من الناس لهذا اللقاح قبل انتهاء فترة صلاحيته، قائلاً إنه “ليس أمرا صائبا” بينما تتدافع الدول الأخرى للحصول على تلك اللقاحات.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، إلى أن هونج كونج التى يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة اشترت جرعات كافية من لقاحي فايزر-بيونتيك وسينوفاك الصيني لتطعيم جميع سكانها ولكن حتى الآن لم يتم منح سوى 2.1 مليون نسمة منذ بدء برنامج التطعيم في أواخر فبراير الماضى.

ونسبت الصحيفة إلى توماس تسانج -المراقب السابق لمركز حماية الصحة وعضو فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة في هونج كونج- تحذيره من أنه توجد فرصة لثلاثة أشهر فقط لاستخدام الدفعة الأولى من لقاحات فايزر-بيونتيك المتوفرة، والتى يجب تخزينها في درجات حرارة منخفضة واستخدامها في غضون ستة أشهر.

صحيفة اليوم السابع