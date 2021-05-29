وصول بنسودة الخرطوم اليوم





وصلت الخرطوم اليوم السبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودة في زيارة للسودان تستغرق اسبوعاً تعقد خلالها عدد من اللقاءات بكبار المسئولين بالبلاد ومن المتوقع ان تقوم خلالها بزيارة ولايات دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية بحسب (سونا)، قد اختتمت يوم الخميس بلاهاي جلسات اعتماد التهم ضد علي محمد علي عبدالرحمن كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، خلال عامي (2003-2004). وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد زارت الخرطوم في أواخر العام الماضي لمناقشة سبل التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة السودانية.

الخرطوم (كوش نيوز)