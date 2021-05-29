بوادر أزمة بين (إزالة التمكين) ووزارة الداخلية





وجه مصدر رفيع بلجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة والمنهوبة، وجه باللائمة على وزير الداخلية، عز الدين الشيخ لعدم تنفيذ القرار (551) القاضي بإنهاء خدمة عشرة من موظفي معتمدية اللاجئين من عناصر النظام البائد وقيادته. وقال المصدر بحسب صحيفة المواكب، إن اللجنة اتخذت قراراً بإنهاء خدمة معتمد اللاجئين المكلف ونائبه ومدير الخدمات الاستشارية ومساعد المعتمد لولاية كسلا وستة آخرين، إلا أن وزير الداخلية لم يقم بتنفيذ القرار، وأقر المصدر بتلقي اللجنة لاستفسارات متواصلة حول تنفيذ القرار خاصة من موظفي معتمدية اللاجئين، فيما قطع بعدم قدرة وزير الداخلية على عدم تنفيذ القرار لأنه صادر بواسطة قانون اللجنة ولا تراجع فيه. ولم يستبعد المصدر أن تقود مماطلة وزير الداخلية بخلاف المؤسسات الأخرى التي نفذت توصيات وقرارات التفكيك لم يستبعد أن تؤدي لأزمة بين اللجنة والوزير، وقال: “سنتجاوز الوزير في تنفيذ قانون التفكيك”. وكان موظفين بمعتمدية اللاجئين قد تداولوا قرارات تم اتخاذها من قبل المعتمد المكلف المنتهية خدمته عن اتخاذه عدد من القرارات من ضمنها تصديق حوافز ووقود واستصدار كشف تنقلات وصفه الموظفين بالتعسفي.

الخرطوم (كوش نيوز)