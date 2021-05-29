حجر يطالب باتّباع سياسات زراعية فاعلة للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني





حثّ عضو مجلس السيادة الإنتقالي الطاهر حجر الأجهزة التنفيذية للحكومة الانتقالية على الاهتمام بالزراعة واتّباع سياسات زراعية فاعلة لزيادة الإنتاج والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مخاطبته، السبت، منتدى الذرة الشامية وفول الصويا، الذي نظّمته مؤسسة”فريند ميديا”.

وقال حجر إنّ تجربة الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية كانت قاسية على المواطن فيما يتعلّق بمعاشه وتوفير الخدمات الأساسية له.

وشدّد على ضرورة الاهتمام بالشراكة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في كافة المجالات لتبادل الخبرات والمعلومات بما يعزّز الإنتاجية وتغيير السياسات القديمة وإعطاء الفرص للشباب.

باج نيوز