هدية محمد رمضان إلى النادي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي





قرر الفنان المصري، محمد رمضان، الاحتفال بفوز النادي الأهلي، أمس الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي.

وأعلن رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عن إهدائه أحدث أغانيه “المكسب بتاعنا”، للنادي الأهلي بمناسبة فوزه، وتمنى الحظ السعيد لبلده الثاني المغرب في المرة القادمة.

وكان محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة “المكسب بتاعنا” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، وهي أغنية حصرية للاعبي لعبة الفيديو الشهيرة “فري فاير”.

والأغنية كتابة وإخراج حامد الضاهر وإنتاج محمد حمود وشريف حماد.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الفنان محمد رمضان انطلاق شخصيته في اللعبة العالمية “فري فاير” كأول عربي يكون وجها إعلانيا للعبة في العالم.

ونشر محمد رمضان مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن مشاركته في اللعبة بشخصية “مارو”، وذلك من أعلى برج خليفة في دبي.

وتوّج النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت مباراة ختام كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، متكافئة بين الفريقين، ومع مرور الدقائق بدأ نهضة بركان يضغط على الأهلي في محاولة لتسجيل هدف السبق.

وبهذا الفوز استعاد “الشياطين الحُمر” لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.

يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.

العربية نت