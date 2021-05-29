حسن الرداد يكشف عن صورة تجمع بين والدته وسمير غانم





ح الفنان المصري، حسن الرداد، اليوم السبت، الستار عن صور تجمع بين والدته الراحلة وحماه الفنان الراحل، سمير غانم.

واكتفى الرداد بالتعليق على الصورة التي شاركها عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بوضع رموز تعبيرية لقلوب، في إشارة إلى افتقاده لهما.

وتوفيت والدة حسن الرداد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الرداد خبر وفاة والدته، قائلا: “توفت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا، السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب (إنا لله و إنا اليه راجعون).

وكان رد فعل الفنانة إيمي سمير غانم من وفاة حماتها بمنشور شاركته عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والذي يضم صورة لها معها وزوجها، وكتبت معها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي”.

وتابعت: هيوحشني حبك لي وبوستك لي كل يوم الصبح، فاديه الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ظهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك”.

وكان الفنان المصري، سمير غانم، صرح في برنامج “السيرة” من تقديم وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية “دي إم سي” أنه لا يجلس كثيرا مع زوج ابنته حسن الرداد بسبب انشغاله بمرض والدته في أيامها الأخيرة، والتي أشاد بطيبتها الشديدة.

وغيب الموت سمير غانم قبل أسبوع، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي في منطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ابنتيه دنيا وإيمي وأزواجهما الإعلامي رامي رضوان وحسن الرداد.

العربية نت