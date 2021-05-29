سيارتك الأولى .. اليك هذه النصائح عند شرائها .. تعرف عليها





يعتبر أتخاذ قرار شراء السيارة الأولى في حياة الأشخاص من الأمور الهامة جداً، و يعد أمر غير سهل على الكثير، خصوصا مع قلة الخبرة والتردد بين أنواع السيارات المختلفة. لذلك يقدم موقع صدي البلد الإخباري عدة نصائح قد تساعدك في اختيار سيارتك الأولى : 1- لا تأخذ قرار شراء سيارتك من الزيارة الأولى: يحاول الوكيل أو البائع أن يقنعك بشراء أول سيارة تصادفك بالمعرض، ويزيد ضغوطهم عليك وبمجرد معرفتهم أنك تبحث عن سيارتك الأولى من أجل عدم منحك الفرصة للبحث السيارة الأفضل أو المناسبة لك. 2- اختيار الوقت المناسب : تعجلك بشراء سيارة يعتبر من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المقبلون على الشراء، بل يجب أن تقوم بالبحث والتجول للتعرف على أنواع السيارات الموجودة بالأسواق والمقارنة بينها. وعليك أن تأخذ وقتك الكافي للتفكير بالأمر. 3- عدم اعتمادك على الوكيل: خطأ الاعتماد على الوكيل أمر شائع بين الملاك الجدد للسيارات حيث يعتمد المالك على نصائح وكيل بيع السيارات أو أصحاب المعارض، فمن الطبيعي أنهم يرغبون في بيع أي سيارة لتحصيل الربح، فيجب عليك أن تكون أكثر ذكاءً وتقارن بين حديثهم ولا تهتم بالاستماع لطرف واحد. 4- نوعية السيارة: يجب أن يكون اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاتك فلا يجب ان يكون طموحك هو اندفاعك لشراء السيارة حتى لا لن تستغل إمكاناتها لمجرد شكلها المبهر أو الماركة العالمية. 5- مراجعة محتويات السيارة: لا تنغمر فرحا عند شرائك سيارة جديدة، لأن هذا قد ينسيك العديد من الأشياء الأساسية ، حيث يجب عليك أن تتحقق منها عند استلامك لسيارتك الجديدة فعليك أن تكون حريصا على مراجعة محتويات السيارة جيدا وهم “الإطار الاحتياطي، أداة رفع السيارة، مفتاح الإطارات، طفاية الحريق، الولاعة، تأكد من عمل ماكينات الزجاج، ليس بالسيارة خدوش. 6- التزم الميزانية: عند شراء سيارتك الأولى يجب أن تكون حريصا على عدم مجاوزة ميزانية السيارة التي وضعتها للشراء لأن التلفيات التي ستتعرض لها ستكون متعددة نظرا لممارسة القيادة عليها، بالإضافة لضرورة ترك مساحة كافية من الميزانية للتأمين على السيارة ضد الحوادث حتى لا تقع في عبئ التكاليف الإضافية. 7- عقد الشراء: تقوم بعض معارض بيع السيارات بخداع زبائنها وذلك عن طريق التأكيد على أنك حصلت على سيارتك بسعر أفضل من أي مكان آخر، وعند توقيع عقد الشراء واستلام السيارة تفاجأ بأنهم قد ارسلوا لك لتوقيع بعض الأوراق من أجل ترخيص السيارة، وقد تكون هناك نسبة فائدة أعلى من التي تم الاتفاق عليها، لذا يجب ألا تتسلم السيارة قبل أن تكون راجعت وأنجزت معاملاتك المرتبطة بسعر وتكلفة السيارة.

الخرطوم(كوش نيوز)