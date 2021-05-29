السعودية تسمح للقادمين من هذه الدول دخول أراضيها





سمحت المملكة العربية السعودية للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة و10 دول أخرى.بالدخول إلى المملكة. ويشمل القرار (بحسب الامارات نيوز) القادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية. وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد .والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان). وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية ، تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهاً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

الخرطوم (كوش نيوز)