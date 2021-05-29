واتساب يفاجئ المستخدمين ويعدل خطته المنتظرة





فاجأ واتساب المستخدمين وتراجع عن تهديده بوقف خدماته مالم يرضخوا لشروطه. ونقل موقع “ذا فيرج” بياناً عن متحدث باسم الشركة أوضح فيه إنه “نظرا للمناقشات الأخيرة مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف كيفية عمل “واتساب” لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد”. وأكد المتحدث للموقع أن “هذه هي الخطة التي تمضي قدما إلى أجل غير مسمى”. وكانت واتساب المملوكة من قبل فيسبوك حذرت المستخدمين في وقت سابق إنهم سيفقدون وظائفهم مع مرور الوقت، إذا لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به بحلول 15 مايو/ أيار. وهددت أن المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيتها الجديدة لن يتمكنوا من الوصول إلى قائمة الدردشة، لكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل. إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات. وأثارت سياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق الجدل عدة أشهر. مع تخوف من قيام التطبيق بمشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع فيسبوك. إلا أن واتساب أكد على أن هذا ليس هو الحال، على الرغم من أن تحديث سياسته يتعلق بالرسائل المرسلة إلى الشركات من خلاله، والتي قد تكون مخزنة على خوادم “فيسبوك”. وقالت شركة “واتسآب” في مقال لها(بحسب الامارات نيوز) إن “غالبية المستخدمين الذين شاهدوا سياسة تطبيقها الجديدة وافقوا عليها”، كما لفت المقال إلى أنه “سيتم التذكير بالسياسة الجديدة في حال عدم قبولها”. وأوضحت: “سنستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر والسماح لهم بقبول التحديث، بما في ذلك عندما يختارون استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة مثل التواصل مع شركة تتلقى دعما من “فيسبوك”، ونحن نأمل أن يعزز هذا النهج الاختيار الذي يمتلكه جميع المستخدمين سواء كانوا يريدون التفاعل مع شركة أم لا”.

الخرطوم (كوش نيوز)