مفرح يصل جده لبحث مشروعات التعاون في مجال الدعوة والأوقاف





وصل ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الأستاذ نصرالدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والاوقاف ،يرافقه الأستاذ سليمان محمدي بشار وكيل الوزارة والأستاذ عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وكان في استقبال الوفد (بحسب سونا) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة و الأستاذ محمد الحسين القنصل العام للسودان بالإنابة و طاقم القنصلية السودانية بجدة. وقال الوزير في إتصال هاتفي مع وكالة السودان للأنباء، إن الزيارة تأتي تلبية للدعوة الرسمية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لبحث أوجه التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ومناقشة عدد من القضايا ومن ضمنها المشروعات التي تتعلق بأمر الدعوة والأوقاف.

الخرطوم (كوش نيوز)