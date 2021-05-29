وفد الحكومة المفاوض يدرس مقترح الاتفاق الإطاري للحركة الشعبية





عقد وفد الحكومة الإنتقالية المفاوض، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس الوفد، إجتماعاً بفندق بريميد بمدنية جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان مساء السبت بحضور كل أعضاء الوفد واللجان المختلفة والخبراء والفنيين. وأوضح الاستاذ خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي؛ في تصريح صحفي، أن الوفد انخرط في إجتماعات ولقاءات مكثفة لمناقشة ودراسة مقترح مسودة الإتفاق الإطاري، الذي تسلمه من الوساطة والمقدم من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وأضاف وفق ( سونا) أن الوفد ناقش المسودة، تمهيداً لبحثها ودراستها، بهدف العودة لإستئناف التفاوض حولها يوم بعد غد الإثنين ، مؤكداً حرص الحكومة الإنتقالية على تحقيق السلام والدخول في عملية التفاوض بإرادة صادقة وقوية من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي” إن الأجواء السائدة الآن إيجابية وهناك تفاؤل كبير بأن تكون هذه الجولة حاسمة وستتوج في نهاياتها بتوقيع الإتفاق الإطارى ليكون خطوة كبيرة في طريق الوصول لإتفاق سلام شامل ومستدام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

الخرطوم ( كوش نيوز)