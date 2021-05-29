وزير الثروة الحيوانية: منحة تركية من اللقاحات والأمصال لصحة الحيوان





أعلن وزير الثروة الحيوانية، حافظ إبراهيم، عن منحة تركية من اللقاحات والأمصال الخاصة بصحة الحيوان، وتحديث المعامل والأبحاث البيطرية وما يخص الثروة الحيوانية.

وقال الوزير تصريحات صحفية اليوم، إن الزيارة إلى تركيا جاءت في وقت مهم ووفرت فرصة حقيقية لإعادة العلاقة بين شعبي البلدين، واعتبرها فرصة لشرح المسائل المتعلقة بشكل العلاقة وحكومة ما بعد الثورة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بإرادة حقيقية للانفتاح على العالم الخارجي والاندماج في الأسرة الدولية.

ووصف العلاقات مع تركيا بالمهمة خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات تاريخية، مشيراً إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، والوزراء ناقشت أوجه التعاون المشترك.

وأوضح وزير الثروة الحيوانية أنه ناقش مع الجانب التركي التعاون في المعامل البيطرية والتقانة والمسالخ، واعتبر تجربة تركيا في المجال بالرائدة، مشيراً إلى أن مسلخ الكدرو تجربة تركية رائدة.

باج نيوز