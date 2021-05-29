العدل والمساواة الثورية ترحب بالتفاوض بين الحكومة والحلو





رحبت حركة العدل والمساواة الثورية بالتفاوض بين الحكومة الانتقالية وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرر السودان شمال بمدينه جوبا عاصمة جنوب السودان. وقال القائد العام لحركة العدل والمساواة الثورية ابراهيم مقدم ابراهيم ابو جنبه وفق (سونا) إن التحدي الأكبر هو كيفية الوصول إلى السلام الشامل في البلاد. وأضاف قائلاً” آن الأوان لتحقيق السلام الشامل والعادل حتى ينعم المواطن بالأمن والتنمية والرفاهية ، مشيراً في هذا الخصوص الى سعادة الشعب السوداني بهذه المفاوضات خاصه ولايه جنوب كردفان وذلك للإمتدادات الطبيعية التي تربطها مع نظيرتها في دارفور وذلك لإستتباب الأمن الولائي والإقليمي. ودعا مقدم الى أهمية أن تضطلع مكونات المجتمع كافة خاصة الشباب بنشر ثقافة السلام وأهميته وسط المواطنين ، مبيناً أن السلام يتيح للبلاد فرصاً كبيرة في مجالات الإستثمار المختلفة.

الخرطوم ( كوش نيوز)