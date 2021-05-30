الحلنقي يُقاضي محمد منير وفضائية مصرية ويُطالب بالاعتذار





شرع الشاعر إسحق الحلنقي في مُقاضاة قناة (تن) الفضائية المصرية لتقديمها لأغنيته الشهيرة (أسمعنا مرة) بصوت فنان شاب ونسبها للفلكلور النوبي.

وقال الشاعر الكبير لـ(اليوم الأول)، إنه صاغ الأغنية في مطلع التسعينات وتغنّى بها الفنان الراحل خوجلي عثمان وهي مُسجّلة بالإذاعة والتلفزيون ويُردِّدها الكثير من الفنانين في السودان، وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها القرصنة على أغنياته من فنانين مصريين، فقد سبق وأن قدّم الفنان محمد منير أغنيته (وسط الدايرة) التي تغنّى بها الفنان الراحل محمد وردي، وفاز بها في مهرجان عالمي، دُون الإشارة إلى أنّها أغنية سودانية وأنّه شاعرها.

وأكّد الحلنقي أنّه شَرعَ بالفعل في الإجراءات القانونية بواسطة مُستشاره القانوني ضد الفنان محمد منير والفضائية المصرية والمُغني الذي قدّم (أسمعنا مرة)، مُطالباً بالاعتذار، وأنّ الأيام القادمة ستشهد تقدُّماً كبيراً في هذا الملف، مُشيراً إلى أنّه يهدف من وراء الخطوة لإيقاف مثل هذه التعديات على الفن السوداني، والمُحافظة على حَقِّه كشاعر، لأنّ الصمت يعني ضياع الحقوق وطمث هوية الأغنية السُّودانية.

صحيفة السوداني