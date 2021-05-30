شقيق ياسمين عبد العزيز يخرج عن صمته بعد صور مع أحمد العوضي أثارت الجدل





أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل مجددا بعدما قام بمناوشة زوجها الفنان أحمد العوضي، بصور نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”.

واستعاد وائل ذكرياته مع العوضي بصور من مسلسل “لآخر نفس”، وعلق عليها قائلا: “أيام لآخر نفس والنية صافية”.

وأثار الشاب جدلاً واسعاً وجرى الحديث عن أنه يحاول افتعال مشكل جديد مع شقيقته وزوجها، فسارع للرد من خلال منشور كتب فيه: “طيب عشان أنا زهقت من الموضوع ده تماما وده تصريح عن لساني وآخر مره هتكلم فيه وردا على الصحافه الصفرا.. اختلافي مع شقيقتي وزوجها انتهى فور إعلان زواجهم ولم يعد بيني وبين أي شخص أي ضغينة وعفى الله عما سلف وكفاني خوض حروب لا تعنيني وإذا تمً أي وقيعه بيني وبين أي شخص عن طريق الصحافة ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيا وشكرا”.

العربية نت