حجر يدعو السودانيين لنبذ العنصرية والجهوية والقبلية





دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر ، السودانيين لطي ملف الماضي والتوجه نحو السودان الجديد الذي يسع الجميع ، ويرتكز على نبذ العنصرية والجهوية والقبلية.

والأحد، التقى الطاهر أبوبكر حجر، بالقصر الجمهوري، وفد لجنة التغيير والخدمات بمدنية الحاج عبدالله بولاية الجزيرة برئاسة الوليد محمد آدم.

وشدّد الطاهر أبوبكر حجر على أهمية دور الشباب في إحداث التغيير المنشود.

وندّد بالقيادات النمطية التي تسبّبت منذ الاستقلال في العديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد حاليًا.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة، تنتهي بإجراء انتخابات في العام 2024.

باج نيوز