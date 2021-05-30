مريم الصادق: السودان يبذل جهودًا حثيثة لمكافحة الهجرة غير النظامية





أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، عن أنّ بلادها تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر مركز العمليات القاري بالخرطوم.

وقالت مريم الصادق بحسب تدوينة على صفحتها الرسمية، الأحد،”زرتُ جزيرة غوري السنغالية التي كانت قلعة لتصدير الرقيق وأصبحت رمزًا للحرية والتسامح، وتحويل هذه المأساة الي السمو الإنساني”.

وتابعت” للآسف ما زال الرق موجود في عالمنا، ولكنّ قيم الحرية والخير هي السائدة والسودان يبذل جهودً حثيثة لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر مركز العمليات القاري بالخرطوم”.

ومؤخرًا، استقبلت السنغال وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في زيارة رسمية تجريها، للتباحث بشأن تطوّرات سدّ النهضة.

باج نيوز