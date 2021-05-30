انشاء مركز قومي لسرطان الاطفال بالسودان





كشفت منظمة الأمل لسرطان الأطفال عن انشاء مركز قومي متكامل لعلاج سرطان الأطفال بالسودان وقالت برفيسور نضال محجوب،إستشاري أمراض سرطان الدم والأورام بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس المنظمة بمنبر وكالة السودان للأنباء حول المنظمة واهدافها ومشاريعها اليوم أن مركز الأمل لسرطان الأطفال هو مركز قومي متكامل باتفاق مع مستشفى سوبا الجامعي ووزارة الصحة الإتحادية ومنظمة الأمل لسرطان الأطفال كاشفة عن جذب المعاهد والمستشفيات في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بغرض تجهيز المركز وتدريب الكوادر الطبية، معلنة عن تخصيص مستشفى سوبا لمساحة 5-8 ألاف متر للمركز قابلة للزيادة حسب الحاجة والخطط التوزيعية المستقبلية للمركز، مشيرة إلى أن المركز سيبدأ العمل بطاقة قليلة ما بين 30-50 سرير وأن الخطة الإستيعابية المستقبلية تستهدف حوالي 300 سرير وستتم زيادتها حسب الدعم المقدم للمركز، إضافة لتعيين كوادر سودانية والإستعانة بخبراء من الخارج لجهة أن سرطان الأطفال سرطان دقيق يحتاج إلى خبرات من الغرب وأمريكا كما نعمل على التعاون مع المستشفيات الأمريكية المتخصصة في مجال سرطان الدم والنخاع الشوكي. وقالت أن المنظمة قامت قبل عامين بإجراء دراسات حول مرض سرطانات الأطفال خاصة الدم والنخاع الشوكي في السودان لافتاً إلى أن أكثر السرطانات إنتشاراً هي سرطان الدم، الغدد الليمفاوية، الكلية، أمراض أورام المخ، إضافة للأمراض النادرة كاشفة عن توفير العلاج والفحوصات التشخيصية مجاناً للأطفال، لكن نتطلع من ذوي المرضى المقتدرين بالمساهمة معنا في تقديم العلاج، وأضافت ان المركز سيقلل من فرصة السفر للعلاج بالخارج . من جانبها قالت سمر الفاتح، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، أن المنظمة خيرية الغرض منها تأسيس مركز متخصص لعلاج سرطان الأطفال بمستشفى سوبا الجامعي مبينة أن المركزله شراكة مع المنظمة ومستشفى سوبا الجامعي ووزارة الصحة الإتحادية، منوهة إلى فكرة المركز نبعت من إعداد الأطفال المتزايدة التي تصل إلى 1500 حالة شهرياً ، لافتة إلى أن المنظمة وجدت دعومات خيرية من شركات ومنظمات دولية. فيما قال هاشم أحمد، فيزيائي الطب النووي، والأمين العام للجمعية، أن إعداد مرضى السرطان في السودان في ازدياد في وقت انخفضت فيه معدلات الإصابة عالميا، مشيراً إلى ضعف في المعلومات المتوفرة حول السرطان بجانب عدم الوعي بالمرض وافتقار الدولة لمركز قومي لتشخيص السرطان حسب العمر ونوع المرض مطالبا بتفعيل السجل القوي للسرطان ورفع الوعي بمرض السرطان وسط منظمات المجتمع المدني.

الخرطوم ( كوش نيوز)