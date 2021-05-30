مدير مطابع العملة لـ(السوداني): الحريق لم يتلف شيئاً و(زيرو ضرر)





أكد المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة المحدودة عمر أحمد مختار لـ(السوداني)، سلامة المطابع والمواد الخام والمخازن والإرشيف من الحريق الذي اندلع بقسم الإدارة المالية بالطابق الثالث فجر اليوم، إثر التماس كهربائي بماكينة التكييف.

وكشف مختار، عن استئناف العمل بصالة إنتاج العملة وبدء عمل الوردية الثانية، ونوه إلى عدم فقدانهم وتلف أي بيانات من الإرشيف، قائلاً: (زيرو ضرر)، وقال إن لديهم إرشيفاً فيزيائياً مُضاداً للحرائق، وكشف عن زيارة عدد من الوفود منذ صباح اليوم للاطمئنان على الموقف لمطابع العملة، منهم إدارة الإصدار ببنك السودان المركزي، وزير الداخلية، مدير عام الشرطة، لجنة إزالة التمكين الأم ولجنة إزالة التمكين فرع بنك السودان.

صحيفة السوداني