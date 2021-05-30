المدعي العام للجنائية الدولية تزور ولاية شمال دارفور





بدأت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا والوفد المرافق لها، اليوم زيارتهم التاريخية لإقليم دارفور، وذلك ايفاءً بوعدها وامتداداً لزيارتها الأولى للسودان في أكتوبر ٢٠٢٠.

وبدأ الوفد جولته بزيارة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور حيث اجتمعت بنسودا مع والي ولاية شمال دارفور السيد محمد حسن عربي والذي أكد دعم ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية جوبا، معبرا عن تطلعه لمثول كل المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واستكمل الوفد جولته في الفاشر بعقد جلسة استمع فيها لعدد من ممثلي معسكرات النازحين. وأكدت بنسودا خلال الاجتماع اهتمامها بقضايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع.

وختمت بنسودا اللقاء بشكر الحكومة الانتقالية على تنسيق الزيارة وشكر المشاركين على الحرص على تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون.

سونا