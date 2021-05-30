وفد من الأمانة العامة لمحو الأمية واليونسكو يزور شمال كردفان





استقبل الاستاذ بشير على حماد مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف بشمال كردفان الوفد المشترك من الامانة العامة لمحو الامية واليونسكو برئاسة الاستاذ حمد سعيدعثمان الامين العام للمجلس القومي لمحو الامية وتعليم الكبار وذلك بحضورالاستاذ حسن حسين مدير تعليم الكبار ومحو الامية .

و اوضح الوفد أن الزيارة تجئ بغرض الوقوف على تطوير مهارات إنتاجية الضأن والماعز والتي يدعمها البنك الافريقي ومنظمة العمل الدولية وذلك تشجعيآ لمحو الامية من خلال مراكز تعليم الكبار ومحو الامية بالولاية مشيرا أن تلك المشروعات تشمل محليات بارا ،ام روابة ، وام دم ، وجبرة الشيخ ، وغرب بارا واكد الوفد على قيام مركز بيطري نموذجي فى أحد المراكز بالإضافة لتدريب معلمي الثانوي فى مجال التعليم الإلكتروني . و اشاد الاستاذ بشير على حماد مدير عام وزارة التربية والتعليم بدعم مركز تعليم الكبار بالمحليات والمشروعات التى نفذت بها لزيادة الدخل و الإنتاج ممتدحا الدور والدعم الذي يقوم به بنك التنمية الافريقي ومنظمة العمل الدولية فى دعم مسيرة التعليم فى عدد من المشروعات خلال الفترة السابقة . ووجه حماد جهات الإختصاص بتسهيل مهمة الوفد لزيارته للمحليات المستهدفة حتى يتمكن من اداء مهامه بالصورة المطلوبة.

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