لجنة توفيق أوضاع عمال هيئة النظافة تبدأ مراجعة مستندات العاملين





عقدت لجنة توفيق أوضاع العاملين بهيئة نظافة محلية بحري برئاسة المحلية اليوم إجتماعها الثاني مع ممثلي العاملين وإتخذت اللجنة قرار بتصنيف القوى العاملة بهيئة النظافة ووضعها في مجموعات وفق سنين الخدمة حيث إطمأن ممثلي العاملين على سير الإجراءات لتوفق أوضاعهم.

وأكد الأستاذ سعد أحمد عمر مدير الشئون الإدارية أن المحلية تسعى لتوفيق أوضاع العاملين وإستيعابهم في الوظائف الموجودة بسجلات شئون العاملين حسب سنين خدمتهم مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترفع الظلم وتزيل الغبن وقد قوبلت بإستحسان العاملين بالهيئة مشيراً إلى أن اللجنة بدأت في فرز و تصنيف كافة الملفات والمستندات المقدمة من العاملين لتسكينهم في الدرجات التي تناسب كل منهم حسب سنين عمله.

سونا