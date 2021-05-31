بنك السودان يرفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 31 مايو 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 31 مايو 2021 م، وجاء السعر 421.34680 جنيه للدولار وهو أعلى من سعر يوم الأحد الذي بلغ 416.23860 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 46.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)