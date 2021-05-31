بالفيديو.. حفل راقص مختلط في السعودية يثير موجة غضب





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل ضم مشاهير وهرت فيه راقصات، الأمر الذي أثار ضجة بين مغردين على وسم حمل اسم “انفلات مشاهير بالسعودية”.

قناة الإخبارية السعودية الرسمية قالت في تقرير: “أوضحت مصادر خاصة للإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عددا من مشاهير السوشال ميديا..”

وأضافت القناة في تقريرها: “وكانت المقاطع قد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

الأمير سطام بن خالد آل سعود عقب على الوسم ذاته بتغريدة قال فيها: “الجهات المختصة تعمل على ضبط هؤلاء السفهاء لينالوا العقاب الرادع، هؤلاء ليسوا مشاهير ولا حتى أشخاص ذو قيمة بل أن عامل النظافة أكثر قيمة وفائدة وخدمة للمجتمع من أمثالهم المنحطين أخلاقياً وفكرياً فلا بارك الله في شهرتهم المنحطة”.

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CNN