انفلات جنوني للأسعار وحملات ضد تجار العملة





أبلغت مصادر مصرفية أن بعض المصارف لجأت إلى تخفيض حجم السقف المسموح به للتحويل للأفراد من 10 ملايين جنيه خلال اليوم إلى مليوني جنيه، في وقت قفز فيه الدولار لـ485 جنيهاً بالموازي .

وأكد شهود عيان لـ(السوداني) استمرار الحملات الأمنية على تجار العملة للحد من أنشطتهم.

بالمقابل تشهد أسواق السلع الاستهلاكية بالعاصمة انفلاتاً في الأسعار وتخوفاً من البيع نتيجة لارتفاع سعرالصرف، بعد أن سجل الدولار ارتفاعا كبيرا وتوقع بعض التجار حدوث ندرة في السلع المستوردة حال استمرار ارتفاع سعر الصرف .

الخرطوم :الطيب – عبير

صحيفة السوداني