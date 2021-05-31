(البعث): موافقة السنهوري على فض الاعتصام مزاعم باطلة





نفى حزب البعث العربي الاشتراكي ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول مشاركة أمين سر الحزب، علي الريح السنهوري، في التوقيع على مذكرة تؤيد فض الاعتصام ووصفها بالمزعومة.

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الحزب، المهندس عادل خلف الله، أن علي السنهوري، محمد ضياء الدين، وغيرهما من قيادات الحزب وكوادره، لا علم لهم بأمر التوافق على تأييد فض الاعتصام ومباركته، مشيرا إلى أن هذه المزاعم باطلة. وأضاف “فوجئنا كما تفاجأ الشرفاء من أبناء وبنات السودان، بما حملته بعض وسائل الأعلام من أنباء”، محذرا من مثل هذه المخططات المفضوحة.

صحيفة السوداني