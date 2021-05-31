البرهان يمنح السفير الموريتاني بالخرطوم وسام النيلين





منح رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان السفير الموريتاني بالخرطوم الحسين ولد سيدي عبدالله وسام النيلين من الطبقة الأولى.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري السفير الموريتاني ولد سيدي عبدالله بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالبلاد.

وفي السياق، أعرب السفير الموريتاني في تصريح صحفي، الأثنين، عن شكره وتقديره للتعاون الذي وجده من الحكومة السودانية مما أعانه على أداء مهامه.

وأشار إلى أنّ الوسام الذي منحه له رئيس مجلس السيادة يعدّ تتويجًا للعلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين.

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