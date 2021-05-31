هيئة التأمين الصحي تعقد دورة إدارة المؤسسات الصحية





اقامت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم بالتعاون مع وزارة الصحة دورة تدريبية بعنوان إدارة المؤسسات الطبية. وقالت الهيئة في تعميم صحفي(بحسب سونا) اليوم إن الدورة تهدف لتدريب الكوادر الإدارية بالمستشفيات بالخرطوم لتحقيق المزيد من الجودة والتطور في الأداء لمواكبة الاحتياجات الطبية في ظل التوسع الأفقي الذي تشهده الخدمة الطبية المقدمة عبر التأمين الصحي. وتضم الدورة التدريبية نخبة من المدراء العامين والمدراء الطبيين بعدد من المستشفيات بولاية الخرطوم وذلك بمركز طموح للتدريب.

الخرطوم (كوش نيوز)