السودان يقيد استيراد السيارات





اجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه يوم الإثنين برئاسة د.جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الأقتصادي التوصية الخاصة بسياسات ضبط الصادر والوارد والتي تتضمن الاسراع في تطبيق النظام الالكتروني والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الرقابة على الصادر والوارد فضلا عن مراجعة الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية وكذلك التحكم في تصدير الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم بالاضافة الي تقييد استيراد العربات وحصر ذلك على الوكلاء المعتمدين .

كما اجاز الاجتماع تقريرا عن الاستعداد للموسم الزارعي الصيفي من حيث التحضير وقد اوصى القطاع بمراجعة قانون مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥م مع الجهات المختصة علاوة علي الاستفادة من مياه الامطار الموسمية من خلال انشاء الخزانات والسدود لري المشاريع الزراعية.

الخرطوم 31-5-2021(سونا)