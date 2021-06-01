آبي أحمد: إثيوبيا ستبني 100 سد العام المقبل





قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد الاثنين، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة، في وقت تعيش علاقات بلاده مع مصر والسودان توتراً على خلفية سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع إن بناء السدود هو “السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة. وقال إن من شأن هذه المشاريع أن تؤدي دوراً فعّالاً في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح إلى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

صحيفة الصيحة