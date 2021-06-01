إبراهيم الشيخ يشدّد على أهمية دفع العلاقات الاقتصادية السودانية المصرية





شدّد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، على أهمية دفع العلاقات الاقتصادية السودانية المصرية حتى الوصول إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ وتحقيق الاستفادة القصوى للشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأعلن إبراهيم الشيخ، عن حرص الخرطوم والقاهرة على ترجمة الروابط السياسية والاقتصادية المتميّزة بين البلدين لمشروعات التعاون المشترك في المجالات الصناعية والاستثمارية المختلفة.

وأمس، التقى وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، بالمستشار التجاري المصري، وبحث الطرفان مذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين في مجال الصناعات الصغيرة وسبل تفعيلها.

وفي السياق، أعلن المستشار التجاري بالسفارة المصرية طارق قشوع عن رغبة دولة مصر في توسيع دائرة الاستثمار بالسودان.

صحيفة الجريدة