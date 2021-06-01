طلب من جوبا .. السر قدور يكتب النشيد الافتتاحي لـ(أولمبياد النيل) والموصلي يلحن





زار سكرتير عام اللجنة الأولمبية بجمهورية جنوب السودان د. تونج شور الإعلامي السر أحمد قدور بمنزله بالقاهرةوبحسب متابعات(كوكتيل) طلب الدكتور تونج خلال الزيارة أن يقوم السر قدور بكتابة النشيد الافتتاحي لأولمبياد النيل الذي تنظمه دولة جنوب السودان في الأيام القادمة. وتم الاتفاق على أن يتم اختيار عدد من نجوم الغناء السوداني بمشاركة فنانين من دولة الجنوب في أداء النشيد الافتتاحي كما تم الاتفاق أيضاً على أن يقوم الدكتور الموسيقار يوسف الموصلي بتلحين هذا النشيد الذي يجري العمل فيه حالياً واختيار العناصر المناسبة .

صحيفة السوداني