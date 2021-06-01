النائب العام المكلف يُشكِّل لجنة تحقيق عن تكدُّس الجثث بالمشارح





أصدر النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان أمس، الاثنين، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أسباب تكدُّس الجثث بالمشارح، والتحري والتحقيق حول تضارب تقارير أطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد إسماعيل أبكر (ود عكر). ومنح القرار اللجنة وفقاً لتعميم صحفي من النيابة العامة اليوم الثلاثاء بحسب صحيفة السوداني، الحق في أن تستعين بمن تراه مناسباً، على أن ترفع تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ مباشرة أعمالها. وحدد القرار، اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن أسباب تكدُّس الجثث بالمشارح، والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسؤوليات عن تأخر تشريح الجثث المُكدّسة بالمشارح وبيان أسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسؤولية، مطالباً بالتوصية والتدابير والأوامر اللازمة بشأن الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها وأخذ العينات ودفنها وفقاً للقوانين المنظمة والمعايير الدولية.

الخرطوم (كوش نيوز)