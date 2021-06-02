نقص الجازولين يهدِّد تحضيرات العروة الصيفية بمشروع الجزيرة





تَسبب نقص وقود الجازولين في تأخير التحضيرات للموسم الصيفي في مشروع الجزيرة.

وكشف نائب المدير الزراعي بمشروع الجزيرة، المهندس عثمان جاسر، عن تحضير 16% فقط من المساحات المُستهدفة بزراعة محاصيل العروة الصيفية، وأرجع تأخير التحضيرات لشُح الوارد من الجازولين للمشروع.

وأوضح خلال لقاء مع والي الولاية د. عبد الله الكنين أمس، أن إدارة المشروع تستهدف زراعة مليون فدان هذا العام.

وبحثت لجنة إنجاح العروة الصيفية التي يترأسها والي الولاية امس، أسباب تأخير بداية الموسم الصيفي بالمشروع، وناقشت مشكلات الري والتمويل والتحضيرات الزراعية لمعالجة العقبات.

وأَكّدَ مدير عام إدارة عمليات الري بوزارة الري، المهندس قسم الله خلف الله، جاهزيتهم لتوفير مياه الري للموسم الصيفي. وأشار الى انطلاقة عمليات الصيانة الدورية لمنظومة الري من مطلع أبريل الماضي، وناشد وزارة المالية الاتحادية لتوفير الدعم اللازم لاستكمال عمليات الصيانة في المشاريع القومية.

من جانبه، شكا ممثل المزارعين من ارتفاع تكاليف التحضيرات ومدخلات الإنتاج وتأخر عمليات التحضير للزراعة.

صحيفة الصيحة