سائقو مركبات : نحصل على وقود المواصلات من السوق الأسود





كشف استطلاع مع سائقي مركبات المواصلات بمختلف خطوط ولاية الخرطوم، عن اعتماد جميع المركبات على السوق الأسود للحصول على الجازولين، بأسعار تتراوح بين “6 – 7” آلاف جنيه للجركانة، مع استحالة انتظار الجازولين بمحطات الخدمة، لضمان استمرارهم في العمل وعدم التوقف.

وقال سَائقٌ بخط “جامعة افريقيا – الكلاكلات”، إن جميع المركبات تعتمد كلياً على السوق الأسود في الحصول على الجازولين، وأوضح أن محطات الوقود لا يتوفّر بها الجازولين باستمرار، مما يستلزم الانتظار في صفوف يوماً كاملاً أو أكثر.

بدوره، أوضح السائق، حامد إبراهيم، وهو عضوٌ سابقٌ بغرفة النقل والمواصلات، أن قرار إلغاء وقود المواصلات كان كارثياً على القطاع، وقال إنه أدى لمضاعفة التعرفة بنسبة 150% في الحد الأدنى، كما امتدّ أثره السلبي حتى لشركة المواصلات الحكومة، فضاعفت التعرفة بنسبة 500% في أقل من عام واحد من 20 جنيهاً الى 100 جنيه للراكب.

وشمل الاستطلاعات، سائقي مواصلات بخطوط الخرطوم وبحري وأمدرمان بمختلف المناطق، وأشار جميعهم لاعتمادهم كلياً على السوق الأسود في الحصول على الجازولين.

الخرطوم – جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة