الفنانة ميمي جمال تكشف لأول مرة عن السبب الغريب لطلاقها من حسن مصطفى





كشفت الفنانة المصرية، ميمي جمال، عن أن طلاقها من الفنان الراحل حسن مصطفى لم يحدث سوى مرة واحدة.

وأوضحت ميمي جمال أنها اتفقت مع زوجها الراحل، حسن مصطفى على إنجاح زواجهما مهما كلفهما الأمر، وتعهدا بمواجهة كافة الأزمات والخلافات.

وأفادت، خلال لقاء لها مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON، بأنها كانت تغادر المنزل وتذهب إلى بيت أهلها حتى يتم الصلح بينهما وتعود للمنزل الزوجي مرة أخرى.

وأكدت ميمي جمال أن الحديث عن الطلاق لم يحدث سوى مرة واحدة بسبب غيرة حسن مصطفى الشديدة، ورفضه لشكل فساتين السهرة، التي ترتديها ميمي جمال في المسرح، وهو ما حذرها منه كثيرا ووعدته بارتداء فساتين أكثر تحفظا.

وقالت إن زوجها الراحل ذهب إلى المسرح في أحد الأيام، وفوجئ بها ترتدي فستان سهرة شبيهاً بالفساتين التي منعها من ارتدائها، وعادا إلى المنزل، وكان في قمة الغضب مما فعلت، وأخبرها أنها خالفت تحذيره، وطلقها شفويا.

وأشارت ميمي جمال إلى أنها كانت لا تعتقد أن الطلاق قد وقع بينهما بالفعل، لكن حسن مصطفى أخبرها أن علاقتهما انتهت وأنها أصبحت لا تحل له، وهو ما أصابها بالصدمة، ومن بعدها التزمت بتحذيره، وأصبحت تضع وشاحاً على كتفها طوال الوقت خلال عملها بالمسرح.

صحيفة البيان