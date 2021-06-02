غرائب إغراءات لقاحات كورونا.. رحلات وشقق ومخدرات





في وقت تكافح فيه العديد من البلدان لتأمين جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، تسعى دول أخرى لإغراء المواطنين المترددين في الحصول عليها.

أدى الوضع الصحي الجيد نسبيا في أستراليا والمخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا إلى بعض التردد بين المواطنين.

لذلك، تدخلت شركة الطيران الأسترالية “كوانتاس” عارضة جوائز لمتلقي اللقاح في محاولة لرفع معدل المناعة الجماعية، البالغ حاليا نحو 2 %، والسماح للشركة بالعودة إلى العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الان جويس لوسائل إعلام محلية الاثنين “سنقدم 10 جوائز ضخمة، واحدة على الأقل لكل ولاية وإقليم حيث يمكن أن تحصل عائلة مؤلفة من 4 أفراد على سفر غير محدود عبر شبكة كوانتاس وجيت ستار إلى أي وجهة ضمن نطاق الشبكة لمدة عام”.

وأضاف “نحن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في انطلاق حملة التحصين، وستكون الجوائز بأثر رجعي وستشمل الأشخاص الذي تلقوا اللقاح من قبل وستنطبق على الأشخاص الذين سيتلقون لقاحا حتى نهاية العام 2021”.

والجانب السلبي لهذا العرض هو أن الخيارات محدودة إذ أن الحدود الدولية لأستراليا، باستثناء نيوزيلندا، مغلقة إلى أجل غير مسمى.

شقة سكنية

إلى الشمال، أعطي سكان هونغ كونغ المترددون سببا يساوي مليون دولار ليشمروا عن سواعدهم. يقدم تجار العقارات الأثرياء في سوق الإسكان الأكثر كلفة في العالم، شقة جديدة ضمن يانصيب اللقاح.

والشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة وتبلغ قيمتها 10,8 ملايين دولار هونغ كونغي (1,4 مليون دولار أمريكي)، ستكون الجائزة الكبرى في هذا السحب. لكنْ فقط المقيمين بشكل دائم في هونغ كونغ مؤهلون للمشاركة فيه.

وهونغ كونغ هي واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي حصلت على جرعات أكثر من كافية لتلقيح جميع سكانها البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة.

لكن انعدام الثقة في الحكومة بالإضافة إلى عدم الشعور بحاجة ملحة لأخذ اللقاح في مدينة خالية نسبيا من الفيروس، أديا إلى تردد المواطنين وتباطؤ حملة التحصين بشكل كبير.

ماريجوانا مجانية

في الولايات المتحدة، يمكن الحصول مجانا على كعكات دونات وتذاكر لحضور مباريات بيسبول وبقالة وحتى سندات توفير، مقابل الحصول على اللقاح.

لكن في نيويورك، أصبحت لقاحات مثل فاكزيفريا وكوفيدشيلد وكورميناتي وجونسون أند جونسون طريقة للحصول على حشيشة الكيف.

في ساحة يونيون سكوير في مانهاتن، يمكن للمقيمين في المنطقة الحصول على لفافة مجانية من الماريجوانا بعد تقديم إثبات أنهم حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

قبل أيام قليلة، شكل عشرات الأشخاص طابورا منظما للمشاركة في مبادرة “جوينتس فور جاب” التي يديرها ناشطون احتفالا بإضفاء الشرعية أخيرا على الاستخدام الترفيهي للماريجوانا في ولاية نيويورك.

مشروبات مجانية

حققت إسرائيل واحدا من أعلى معدلات التلقيح في العالم، وكان المواطنون غير المحصنين قلقين جدا من تفويت الفرصة إذ إن العديد من الحانات والنوادي الرياضية والمطاعم أعادت فتح أبوابها للملقّحين فقط.

أما مدينة تل أبيب فأخبرت السكان في وقت سابق من العام الحالي بأن الوقت قد حان “لتمضية ليلة في الخارج!” من خلال عرضها الترويجي “خذ جرعة، احصل على جرعة” الذي قدم مشروبات مجانية في “حانات تلقيح” موقتة.

أما من لا يشربون الكحول فحصلوا على القهوة وطبق من الحلوى.

بوابة العين الإخبارية