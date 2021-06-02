اتحاد المصارف يتهم جهات باشاعة أخبار كاذبة عن تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية





اتهم اتحاد المصارف السوداني جهات، لم يسمها، بأنها سعت خلال الأيام الماضية إلى إشاعة أخبار عن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية بهدف إفشال سياسة توحيد سعر الصرف التي انتهجها بنك السودان المركزي نهاية فبراير الماضي، ووصف تلك الأخبار بغير الصحيحة والضارة.

وأكد استمرار بنك السودان بطرح مبالغ وفيرة من النقد الأجنبي في إطار سياسة المزادات التي بدأها الأسبوع المنصرم وفق الضوابط التي سيعلن عنها من وقت لآخر لبيع النقد الأجنبي للعملاء عن طريق المصارف وذلك بمعدل مزادين كل أسبوع.

وقال اتحاد المصارف في بيان له أمس إن سياسة توحيد سعر الصرف التي انتهجتها الدولة قد أعادت المصارف وبنك السودان المركزي إلى سوق النقد الأجنبي بعد انقطاع طويل تسببت فيه سياسات خاطئة انتهجها النظام البائد في هذا القطاع، ومع تطبيق هذه السياسات تمكنت المصارف من إدخال مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية، وأشار اتحاد المصارف الى مشاركته في مؤتمر باريس وأكد أن المؤتمر حقق نجاحاً باهراً للسودان وفتح الفرص الإقتصادية لاستغلال امكانات السودان الإقتصادية الهائلة، ولفت الى اتفاق قطاع المصارف على الإتصالات والتفاهمات مع المصارف الأوربية التي لاستعادة علاقات التراسل معها.

وقطع اتحاد المصارف بأن سياسات المركزي الأخيرة حققت نجاحاً كبيراً ساعد في استقرار أسعار الصرف وكبح جماح التضخم ووجدت تجاوباً واسعاً من المواطنين الذين تدافعوا نحو البنوك والصرافات لإجراء معاملاتهم المصرفية من النقد الأجنبي عبر البنوك.

واعتبر أن المصارف رأس الرمح لتطبيق وانجاح هذه السياسة، وأعلن التزام القطاع المصرفي بالسعي لإنجاح هذه السياسات لأنها الطريق السليم لتعافي الاقتصاد.

صحيفة الجريدة